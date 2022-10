Governo prepara propostas para avançar com semana de quatro dias na função pública

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo está a preparar propostas para avançar com a semana de trabalho de quatro dias na função pública, "com algumas diferenças" do que vai acontecer no setor privado.



Em entrevista ao Público, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que as propostas que vão ser negociadas estão a ser desenhadas em conjunto com o Ministério do Trabalho e Segurança Social sendo que a governante adianta que há instituições que já manifestaram interesse em testar o modelo de quatro dias semanais de trabalho.



Para Mariana Vieira da Silva "a organização do tempo de trabalho que tem múltiplas dimensões, do teletrabalho à semana dos quatro dias, que me parece ser uma agenda fundamental para os próximos tempos e também negocial".



Mas haverá "algumas diferenças" entre o regime que se vai aplicar na função pública e no privado tendo em conta que há "muitos serviços que não são compatíveis com esse tipo de organização do tempo de trabalho", adianta ainda a ministra na entrevista.