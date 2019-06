Governo promete normalização na renovação do cartão de cidadão a partir do verão

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, assume atrasos mas garante que estão a ser tomadas medidas para acabar com as filas de espera para a renovação do cartão de cidadão.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, admite problemas na renovação do cartão de cidadão, mas garante que estão a ser trabalhadas medidas para acelerar o atendimento.





"É uma questão que estamos a resolver e que já está a ter efeitos", assume à TSF, explicando que foram lançadas várias medidas.



Uma, que entrou em vigor a 20 de maio, possibilita que os maiores de 25 anos que estejam para renovar o cartão do cidadão "possam fazê-lo numa rede mais alargada de 37 Espaços Cidadão - e que continua a crescer".



Outra medida, que entrará em vigor a 20 de junho, "possibilita fazer a renovação online usando as credenciais que tinha do cartão de cidadão ou a chave móvel digital".



Há outras medidas em teste, como, por exemplo, "receber um SMS a avisar que o cartão de cidadão vai caducar e dar uma data proposta para a renovação".



Mariana Vieira da Silva acredita que "a partir do verão a situação ficará estabilizada", até porque "quando os maiores de 25 anos puderem tirar o cartão de cidadão online, o atendimento poderá ser feito só a quem precisa de tirar dados biométricos ou o prefira".



Mas a ministra assume que estão a ser preparados mais postos de atendimento. "Estamos a fazer esforços. As pessoas também procuram sempre os mesmos sítios por falta de informação. Temos trabalhado na informação de que há outros disponíveis, melhorar o motor de pesquisa".

O aumento da procura, diz à TSF , foi na ordem dos 30%, o que atribui por um lado ao Brexit - com a necessidade de muitas pessoas que vivem no Reino Unido de atualizarem documentação - e por outro à nova lei da nacionalidade, com o aumento de pessoas a acederem à nacionalidade portuguesa. Diz ser um fenómeno essencial em Lisboa, Porto e parte do Algarve.