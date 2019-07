Loja de Cidadão do Porto permite tirar Cartão de Cidadão com muita urgência

O Governo anunciou a criação no Porto de um serviço na loja de cidadão que permite tirar o cartão de cidadão no próprio dia ou no dia útil seguinte. Até agora era possível apenas em Lisboa.

A Loja de Cidadão do Porto passou a disponibilizar um posto de entrega de Cartões de Cidadão Muito Urgentes, para emissão no próprio dia ou no dia útil seguinte, anunciou esta sexta-feira o Governo. A medida, batizada de "Cartões Urgentes Mais Frequentes", faz parte do iSIMPLEX 2019 e vem juntar-se ao conjunto de iniciativas anunciadas recentemente no sentido de agilizar o processo de entrega do Cartão de Cidadão.