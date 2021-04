Já se inscreveram 75 mil novos beneficiários na ADSE

A abertura das inscrições aos trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT), que arrancou no início do ano, já trouxe mais 75 mil novos beneficiários para a ADSE, um grupo que poderá assim aceder aos serviços privados de saúde com melhores condições.





O balanço foi feito pela ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, numa audição regimental no Parlamento. A ministra não referiu quantos destes são beneficiários titulares (os que descontam 3,5% do seu salário para a ADSE) e quantos são familiares (que não descontam).





Na sua intervenção inicial a ministra sublinhou que as novas tabelas do regime convencionado, já enviadas aos grupos privados de saúde, permitiram fechar um conjunto de preços, tornando-se "mais atrativas para os prestadores", e prevendo a comparticipação de consultas de psicologia pela primeira vez.





Cerca de 400 técnicos superiores colocados





O concurso lançado para a contratação de mil licenciados para a administração pública, lançado em meados de 2019, resultou recentemente em 400 colocações, anunciou a ministra.

"No total, foram colocados mais de 400 trabalhadores que vão contribuir para o rejuvenescimento e a qualificação da Administração Pública, especialmente nos recém-criados centros de competências de apoio à Política Externa e de Planeamento", disse.





No ano passado, de acordo com os dados oficiais citados por Alexandra Leitão, o emprego público subiu 2,8% para 718 mil trabalhadores.