Despesa da ADSE caiu 13% em 2020. É o valor mais baixo desde 2016

Leia Também Prazo para novas inscrições na ADSE alargado até setembro

As receitas provenientes dos descontos dos beneficiários da ADSE cresceram 2,6% no ano passado e os gastos recuaram 13% face ao ano anterior. Os dados constam do relatório de atividades de 2020 da ADSE, a que o jornal Público teve acesso.Este recuo da despesa e aumento das receitas acabou por ter um efeito positivo na sustentabilidade do sistema. No relatório é indicado que as despesas com o regime convencionado (em hospitais e outras entidades privadas que têm acordos com a ADSE) e com o regime livre (médicos sem acordo, situação em que o beneficiário paga a totalidade da consulta e depois é parcialmente reembolsado) totalizaram 532,2 milhões de euros, menos 13% face a 2019. Este é o valor mais baixo da despesa desde 2016, ano em que a despesa ficou pelos 475,6 milhões de euros.Esta queda das despesas da ADSE terá resultado da diminuição da procura dos serviços de saúde durante o primeiro semestre de 2020.A despesa da ADSE com os prestadores convencionados atingiu os 375,2 milhões de euros, montante que ficou 20,4% abaixo de 2019 e interrompe a tendência de crescimento que era verificada desde 2015. A despesa com o regime livre subiu 12,1% face a 2019, para 157 milhões de euros.As receitas da ADSE subiram 2,6%, para 623,8 milhões de euros, um crescimento que foi suportado em parte pela entrada dos trabalhadores ocorrida no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública.A diferença entre receitas e despesas fez crescer o saldo orçamental da ADSE, que atingiu os 139,7 milhões em 2020, mais 89,7 milhões do que em 2019.