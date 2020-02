João Proença: preço das consultas da ADSE deve subir “um bocadinho”, mas de forma proporcional

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão considera que o preço das consultas da ADSE se deve “aproximar um bocadinho” do que é praticado pelas companhias de seguro. Mas mantendo a proporção do que é pago pela ADSE e pelos beneficiários.

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, considera que o preço das consultas no regime convencionado "se deve aproximar um bocadinho dos valores praticados pelas companhias de seguros".



No entanto, o presidente deste conselho consultivo sublinha que o aumento a cargo dos beneficiários não deve ser proporcionalmente superior ao da ADSE.





As declarações foram prestadas depois de o vogal da ADSE, Eugénio Rosa, ter defendido o aumento do copagamento dos beneficiários de 3,99 euros para 5 euros, afirmando que o Conselho Diretivo da ADSE está a preparar subidas mais elevadas.