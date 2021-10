Ministra sobre aumento salarial de 0,9% no Estado: "O processo orçamental não está encerrado”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública Alexandra Leitão insiste numa atualização transversal de salários de 0,9% mas, em declarações aos jornalistas, acrescenta que o processo orçamental "não está encerrado"."Quanto aos 0,9% neste momento foi o que foi possível apresentar às estruturas sindicais, naturalmente o processo orçamental não está encerrado", disse a governante.

Quer isso dizer que o valor ainda pode evoluir? "Estou a fazer uma constatação de facto. A proposta está apresentada mas isso não termina o processo orçamental".





As declarações foram prestadas depois de uma terceira ronda de negociações realizada a pedido dos sindicatos, que à saída das reuniões lamentaram que o Governo não tenha acrescentado "nem uma vírgula" às propostas de aumentos de salários e pensões.O Governo compromete-se em iniciar em janeiro o processo de negociação para a "valorização dos técnicos superiores da administração pública" e "descompressão da tabela remuneratória única no que toca às carreiras de assistente operacional e técnico", mas não garante retroativos ao início do próximo ano.