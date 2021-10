Governo "não adiantou nem uma vírgula" sobre salários e pensões. UGT e CGTP marcam greve

O Governo não adiantou aos sindicatos da Função Pública "nem mais uma vírgula" em relação a salários e pensões, disse aos jornalistas José Abraão, secretário-geral da Fesap, no final de uma reunião com a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão.Nesta terceira ronda de negociações, pedida pelos sindicatos, o Governo terá admitido apenas antecipar para janeiro a discussão sobre a valorização dos técnicos superiores (estão prometidos mais 50 euros), mas sem garantir retroativos a janeiro de 2022.Houve ainda alguns ajustamentos - "poucos" - ao projeto que enquadra de forma definitiva o subsídio de penosidade e insalubridade que foi introduzido no orçamento do Estado deste ano."Quanto ao resto, sinceramente, uma mão vazia e outra cheia de nada, compromissos eventuais para o futuro" que justificam a decisão de emitir um pré-aviso de greve para o próximo dia 12 de novembro, data do protesto anunciado pelos sindicatos da CGTP, que vai abranger os funcionários públicos e os trabalhadores das IPSS.Na semana anterior à apresentação do orçamento do Estado, o Governo anunciou aos sindicatos da Função Pública que no próximo ano haverá atualizações transversais de 0,9%, inferiores à inflação prevista pelo Executivo , o que acontecerá pela segunda vez em treze anos.Os aumentos terão de ser necessariamente mais elevados para os 90 mil trabalhadores do Estado que recebem o salário mínimo, que está nos 665 euros mas que deverá ficar próximo dos 705 euros no próximo ano.A ministra da Administração Pública prometeu ainda rever o salário de entrada das carreiras gerais, incluindo assistentes técnicos e técnicos superiores. A estes últimos, licenciados, foi prometido um aumento de 50 euros mas só "até 2023", que deverá ser mais elevado no caso dos que têm doutoramento.

Para o mesmo dia 12 já estava marcada a greva da Frente Comum (CGTP).

"As nossas negociações diretas acabam por aqui ainda que a luta dos trabalhadores se vá desenvolver e o Governo tenha ouvidos e leia jornais portanto, há-de aperceber-se do impacto que isto vai ter e da insatisfação que está a criar", disse Sebastião Santana, da Frente Comum



"Isto terá com certeza peso político para o Governo que está em fase de discussão do orçamento e que só terá a sua fase de discussão final no dia 25 de novembro. Portanto vai muitíssimo a tempo", afirmou.



O dirigente da Frente Comum coloca assim a data decisiva na fase de especialidade, no final de novembro, e não na primeira votação na generalidade, que está marcada para a próxima semana sem garantias de aprovação, até pela relutância que tem sido demostrada pelo PCP.

Notícia atualizada às 17:48