MNE paga 212 euros brutos em vaga para licenciado no Paquistão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros abriu uma vaga de recrutamento para técnico superior na embaixada de Portugal em Islamabad, a capital do Paquistão, que oferece 212,24 euros brutos, conta o Eco.





Esta é uma das 102 novas vagas abertas para embaixadas, postos consultares missões e representações.





Não é a única que paga abaixo do salário mínimo nacional, que por proposta do Governo vai subir para 705 euros brutos.

Em Lima, por exemplo, a oferta é de 633 euros brutos.





À Pessoas, do Eco, o Governo justifica os valores com as tabelas definidas por lei.





Rosa Teixeira Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, Missões Diplomáticas e Serviços Centrais diz ao jornal que as tabelas instituídas em 2013, pelo anterior governo, baixaram "drasticamente" os valores, que foram negociados anualmente até 2009.





No Paquistão, "um país com condições de vida extremamente difíceis", a remuneração inicial era de 2.828 euros para um técnico superior.



As negociações para a revisão destas tabelas foram suspensas com o chumbo do orçamento do Estado.