Segundo Alexandra Leitão, há 2.100 trabalhadores cujo concurso já está terminado, outros 600 cujos processos estão "em período de homologação" e outros "1.170 que já têm parecer favorável e aguardam a homologação", afirmou, explicando que estes últimos são processos mais complicados por se tratar de assistentes operacionais que trabalham em tempo parcial.



As explicações da secretária de Estado Adjunta e da Educação foram feitas depois das declarações do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues: "Já homologuei quase três mil assistentes operacionais que tinham a sua situação precária e que puderam fazer parte agora da administração pública".



Alexandra Leitão garantiu que dos funcionários que concorreram ao PREVPAV "foram quase todos aceites. A taxa é elevadíssima".



A deputada do PCP, Ana Mesquita, questionou sobre o que iria acontecer às pessoas que tiveram um parecer desfavorável: "São pessoas que vão continuar nas escolas? O que lhes vai acontecer?". Perguntas que ficaram sem resposta.



Na declaração inicial, Ana Mesquita lembrou ainda o recente anúncio do Governo de contratar mais 1.067 trabalhadores para as escolas, considerando que tal reforço "não responde às necessidades efetivas das escolas".



Também a deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa questionou se os cerca de mil novos funcionários que serão contratados pelas escolas vão dar resposta "às reais necessidades" ou "é o que é possível contratar agora"?



Alexandra Leitão explicou que este número é o resultado de um levantamento que foi feito tendo em conta a portaria de rácios, "as aposentações previstas no futuro e o padrão de baixas" nas escolas.



"Com esta análise, o rácio fica cumprido. Agora, outra questão é se não poderemos melhorar a portaria de rácio? E podemos sempre melhorar", reconheceu Alexandra Leitão.



Uma nova revisão da portaria de rácio, que aumente o número de funcionários nas escolas, também voltou a ser defendida pelo PCP e CDS-PP.



Tiago Brandão Rodrigues lembrou a contratação de mais pessoal e a revisão da portaria de rácios levada a cabo pela sua equipa que permitiu que em 2017/2018 fossem contratados mais 1.500 assistentes operacionais e este ano mais 500 assistentes operacionais para a educação pré-escolar.



"Sabemos bem que temos um problema e uma questão relacionada com as baixas", acrescentou, lembrando que muitas escolas já lançaram o concurso para contratar mais funcionários.

