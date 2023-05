PRR: empréstimo adicional terá “valor um pouco abaixo de 2 mil milhões”

A inflação e o aumento dos custos da mão de obra vão levar a que o Governo recorra a mais empréstimos no âmbito do programa de recuperação e resiliência (PRR). A ministra da Presidência, que tem a tutela dos fundos comunitários, ainda não sabe ao certo o valor, mas será sempre "inferior a 2 mil milhões de euros".Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Mariana Vieira da Silva revela ainda que as negociações com a Comissão Europeia para a reprogramação do plano estão em "fase avançada" e acredita que em breve poderá enviar o documento revisto para Bruxelas.A ministra indica, por outro lado, que o pedido para um empréstimo adicional deverá ser feito apenas em agosto, esgotando o prazo.