Coordenador dos fundos europeus em Portugal demite-se

AD&C), Nuno Santos, apresentou a demissão ao ministro do Planemento, Nelson de Sousa, avança o jornal "Expresso ". Nuno Santos estava a liderar a entidade que coordena a aplicação dos fundos europeus em Portugal desde o final de 2020.

O presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (Nuno Santos deverá deixar o cargo a partir de 14 de fevereiro. Conforme avança o "Expresso", o pedido de demissão de Nuno Santos deve-se a "uma decisão exclusivamente pessoal", relacionada com uma "oportunidade profissional alternativa".A demissão de Nuno Santos acontece numa altura em que o Governo se preparar para tomar funções e concluir as negociações do próximo quadro comunitário, o PT2030, que permitirá a Portugal receber 23 mil milhões de euros em fundos europeus.