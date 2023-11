Pagamentos do PRR ultrapassam fasquia dos 3 mil milhões. Empresas são maiores beneficiários

Os pagamentos aos beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ultrapassaram esta semana os 3 mil milhões de euros, com as empresas a totalizarem o maior montante de recebimentos.



De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Governo com base no relatório semanal, até ao dia 22, foram feitos pagamentos no montante de 3.041 milhões de euros, o que representa 13,7% do valor total dos mais de 22,2 mil milhões de euros atribuídos a Portugal no âmbito da chamada "bazuca" europeia.





O relatório de monitorização indica que as "aprovações de investimentos totalizam 15,1 mil milhões de euros, correspondendo a 90% da dotação contratualizada entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e os beneficiários."As empresas continuam a ser "os beneficiários que mais pagamentos receberam desde o início do PRR, com um montante de 981 milhões de euros, a que corresponde 32% dos montantes pagos."As entidades públicas já receberam 784 milhões de euros, as empresas públicas 371 milhões e as escolas 269 milhões de euros. "A restante verba foi distribuída entre autarquias e áreas metropolitanas (199 milhões de euros), famílias (155 milhões de euros), instituições de ensino superior (147 milhões de euros), instituições da economia solidária e social (70 milhões de euros) e instituições do sistema científico e tecnológico (61 milhões de euros)", refere a nota do ministério da Presidência, responsável pela gestão do PRR.De acordo com a listagem consultada pelo Negócios, a Secretaria Geral da Educação e Ciência mantém-se como o maior beneficiário individual, com 220,7 milhões de euros já recebidos. A Efacec, que até há bem pouco tempo estava na esfera do Estado é a primeira empresa a surgir nesta ordenação, apenas na décima posição, com 35 milhões de euros, a totalidade do valor aprovado."Por domínio de intervenção, os apoios ao investimento e inovação apresentam o maior volume de pagamentos recebidos, com 798 milhões de euros, seguidos dos apoios à habitação (285 milhões de euros), à transição digital das escolas (283 milhões de euros), ao reforço de competências e qualificações (269 milhões de euros) e aos projetos de mobilidade sustentável e infraestruturas rodoviárias, no valor de 257 milhões de euros", detalha o comunicado do Governo.A nota do gabinete de Mariana Vieira da Silva indica ainda que está a decorrer o "processo de contratualização dos novos investimentos definidos no âmbito da reprogramação do PRR, que se prevê que seja concluído nas próximas semanas".