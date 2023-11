Só 2,2% da indústria pediu apoios do PRR para a descarbonização

Apenas 2,2% da indústria portuguesa concorreu a apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a descarbonização, noticia o Público esta quinta-feira. Ao todo, concorrreram 1.570 empresas, mas há em Portugal cerca de 70 mil empresas, que representam 13% das emissões de gases com efeito de estufa.Trata-se de uma percentagem relativamente muito baixa, o que vai exigir mais tempo e mais dinheiro para que Portugal consiga descarbonizar a sua indústria. Para já, apenas 629 milhões dos 22,2 mil milhões de euros do PRR estão comprometidos para esta medida. Inicialmente, o PRR previa um total de 715 milhões de euros para esta medida, mas, com a reprogramação do plano, o total previsto subiu para 22 milhões.Com o tecido empresarial português em subcapitalização crónica, estes apoios do PRR são uma forma de aumentar o investimento das empresas. Porém, segundo a comissão de acompanhamento do PRR, esta medida está com risco "preocupante" de atrasos, nomeadamente no lançamento de concursos e pagamentos. Dos 629 milhões de euros em apoios à aprovados, só foram pagos 94 milhões, ou seja, 14,9%.