Primeira emissão de dívida de 2022 rendeu 5 mil milhões à UE. Quase metade é para Portugal

. A emissão foi complementada com mais 2,2 mil milhões de euros em obrigações a cinco anos, destinados a financiar os empréstimos a Portugal ao abrigo do





para 78,5 mil milhões de euros.

Esta forte procura permitiu à Comissão colocar as obrigações em condições de preços muito boas, num sinal da forte confiança dos investidores no programa NextGenerationEU [que integra o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de cada país]", explica a Comissão Europeia, em comunicado.



O comissário do Orçamento, Johannes Hahn, considera que o acordo desta terça-feira "reflete a força da União Europeia como emitente". "Nesta base, a Comissão continuará a apoiar os Estados-Membros nos seus esforços para mitigar o impacto da pandemia e reconstruir as economias europeias numa base mais digital e sustentável".



A expectativa da União Europeia é que, nos primeiros seis meses de 2022, seja conseguido um total de 50 mil milhões de euros. Até ao final de 2026, o executivo comunitário está focado em emitir mais de 800 mil milhões de euros em dívida, a preços atuais, para financiar a "bazuca" europeia.





A primeira emissão de dívida sindicada deste ano rendeu à Comissão Europeia mais 5 mil milhões de euros para financiar a "bazuca" destinada a apoiar a retoma económica dos Estados-membros. Esta é já a sexta emissão de dívida conjunta, sendo que quase metade do valor arrecadado será destinado a financiar empréstimos a Portugal.Os novos títulos de dívida emitidos têm um vencimento a 30 anos e resultam de um aumento da maturidade de títulos previamente existentesMecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF).Com esta emissão, o financiamento total arrecadado por Bruxelas nos mercados aumentouAs obrigações foram "quase 13 vezes mais subscritas", tendo a carteira de pedidos atingido um montante total de 64,1 mil milhões de euros.