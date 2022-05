Primeiro desembolso do PRR deverá chegar "entre esta e a próxima semana"

O primeiro desembolso das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ser pago a Portugal até ao final da próxima semana. O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em audição na comissão de Orçamento e Finanças sobre a proposta de Orçamento do Estado para este ano (OE2022)."Portugal foi o primeiro Estado-membro a submeter o PRR, um dos primeiros três países a receber um pré-financiamento e, tendo cumprido todos os marcos e metas para o primeiro período de execução, apresentou o pedido de pagamento, que teve uma avaliação positiva e deverá, entre esta e a próxima semana, ser efetivado", referiu.Em causa está um novo "cheque" no valor de 1,16 mil milhões de euros, que deverá chegar a Portugal após terem sido cumpridos 38 marcos e metas até ao final de 2021, entre os quais estão a criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento e a promoção da capitalização de empresas não financeiras.Portugal recebeu uma "avaliação preliminar" positiva do executivo comunitário ao primeiro desembolso no final de março, vendo assim validados os compromissos assumidos para garantir o desembolso de verbas.Inicialmente previa-se que o valor a desembolsar fosse de 1,3 mil milhões, mas, como Portugal pediu um pré-financiamento das verbas do PRR, haverá agora um "acerto" nas novas tranches para descontar o valor adiantado.