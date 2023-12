Alojamento local vai mesmo ter de pagar CEAL em 2024. Finanças publicam coeficientes no último dia

O Ministério das Finanças publicou esta sexta-feira, 29 de dezembro em Diário da República uma portaria com os coeficientes necessários para o cálculo da nova contribuição sobre o alojamento local, criada no âmbito do pacote Mais Habitação. Sem esses dados não era possível calcular o tributo a pagar, sendo que este se aplicará, por lei, às unidades de AL registadas a 31 de dezembro. A portaria só foi publicada já à noite, no último dia útil do ano, mas ainda a tempo de permitir que a contribuição seja cobrada em 2024.

A lei que criou a contribuição extraordinária sobre os apartamentos e estabelecimentos de hospedagem integrados numa fração autónoma de edifício em alojamento local (CEAL) foi publicada em 6 de outubro e entrou em vigor logo no dia seguinte. Dava um prazo de 60 dias para que o Ministério das Finanças publicasse, através de portaria, o coeficiente económico do alojamento local e o coeficiente de pressão urbanistica aplicáveis ao ano de 2023, mas tal não aconteceu.

Leia Também Alojamento local com hipoteca fica a salvo até ao fim do contrato, mas dependente do condomínio

O Governo caiu entretanto e entrou em gestão a 8 de dezembro, mas isso não inviabilizaria a publicação dos coeficientes, até porque esta já estava prevista na lei, portanto nada impede que seja concretizada por um Executivo com poderes limitados.

Leia Também Alojamento local tem três dias para comprovar atividade

O facto de os coeficientes terem sido publicados já fora do prazo não constituirá um entrave a que sejam ainda aplicados, uma vez que "essa ausência de publicação da portaria não contamina a vigência da lei", explicou ao Negócios Filipe Vasconcelos Fernandes, especialista neste tipo de tributos. Já se a publicação apenas tivesse ocorrido já em 2024, aí haveria "um risco de não poder ser cobrada esta contribuição relativamente a 2023, por ausência de todos os pressupostos aplicativos para o exercício em causa".

A portaria agora conhecida vem estabelecer quais os coeficientes a aplicar a cada um dos concelhos do país e que, de acordo com a dimensão dos AL, vai determinar o valor a pagar pelos proprietários. O setor estimava já valores entre os 19 e os 35 euros por metro quadrado e quem estiver ativo a 31 de dezembro de 2023 terá de efetuar a primeira liquidação até 20 de junho de 2024, com pagamento até 25 do mesmo mês. A obrigação recai sobre quem explora o AL, mesmo que não seja o proprietário do imóvel (este será subsidiariamente responsável).

Leia Também Condomínios precisam de 2/3 para fechar um AL

A portaria vem determinar também que a lista dos AL abrangidos seja comunicada à AT pelo Turismo de Portugal, devendo também contar a informação sobre a respetiva inscrição na matriz predial.