Compensação às rendas antigas chega em janeiro de 2024

Os senhorios com contratos de arrendamento anteriores a 1990 vão ter de esperar até janeiro do ano que vem para começarem a receber a compensação que o Governo anunciou, mas vão contar também com IRS zero para esses rendimentos.

Compensação às rendas antigas chega em janeiro de 2024









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Compensação às rendas antigas chega em janeiro de 2024 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar