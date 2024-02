Lisboa está a negociar crédito para as cooperativas com o Banco de Fomento

As cooperativas que venham a desenvolver projetos através do novo modelo criado pela câmara de Lisboa vão ter acesso a linhas de financiamento junto da banca negociadas pela autarquia, que está em negociações com o Banco de Fomento e com o BEI.



Sérgio Lemos Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 08:15







As cooperativas que venham a ganhar os concursos que vão ser lançados pela câmara de Lisboa, para construção em terrenos municipais, poderão ter acesso a linhas de financiamento específicas de apoio, negociadas pela autarquia. A autarquia já encetou contactos nesse sentido com o Banco de Fomento e o Banco Europeu de Investimentos, e, por insistência do Livre, a medida ficou inscrita na versão final do novo programa de "Cooperativas

