Luís Valadares Tavares: “Governo deveria aproveitar o exemplo da Expo para a habitação”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os benefícios da Expo’98 vão muito além do que foi a reconversão de uma zona da cidade de Lisboa poluída, sem acessos e com um grave problema de poluição de solos. O que ficou da Exposição Mundial foram mais do que edifícios, estradas e locais de lazer e ouras infraestruturas de um projeto que foi consensual na altura.

Ainda hoje há divergências quanto ao custo real da obra. O orçamento inicial – no arranque da década de 1990 – apontava para valores na ordem dos 800 milhões de euros, mas houver várias derrapagens e uma auditoria do Tribunal de Contas publicada dois anos depois, em 2000, apontava para um saldo negativo a rondar os 900 milhões de euros.

Mas também houve receita para o Estado. Afinal de contas, forma criados milhares de empregos, construídos centenas de edifícios e o turismo conheceu uma nova etapa. De acordo com uma estimativa da Universidade Nova de Lisboa divulgada quatro anos depois do evento, a receita pública terá superado os 2 mil milhões de euros, resultante da "injeção de despesa na economia pelo promotor do projeto global, pelos promotores de construção privada e turistas".