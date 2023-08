Pedidos para alojamento local disparam 68% até junho

A Associação do Alojamento Local em Portugal justifica o aumento dos pedidos de licenças no primeiro semestre com o ambiente de "incerteza e irracionalidade" provocado pelo pacote Mais Habitação.



Inês Gomes Lourenço Negócios jng@negocios.pt 11:55









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os pedidos de licenças para Alojamento Local (AL) disparam no primeiro semestre deste ano. De acordo com o Dinheiro Vivo, foram registadas 11.285 novas propriedades entre janeiro e junho, uma subida de 68% face a igual período homólogo.



Comparando com o primeiro semestre de 2018, até agora o ano recorde com mais registos de AL, as novas licenças subiram 6%.



Citada pela publicação, a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) considera que a sede de licenças foi uma resposta "ao ambiente de incerteza e irracionalidade" provocado pelo pacote Mais Habitação.



"Desde 16 de fevereiro [data em que o Governo apresentou o pacote de medidas para responder à crise na habitação] que existe esta ideia entre os proprietários, de que o AL pode encerrar a qualquer momento", explicou ao Dinheiro Vivo o presidente da ALEP. Saber mais Alojamento Local Mais Habitação

Pedidos para alojamento local disparam 68% até junho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pedidos para alojamento local disparam 68% até junho O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar