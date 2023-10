Rendas comerciais sobem 6,9%. Famílias com apoio pagam mais 2%

Em 2024, os proprietários poderão livremente atualizar as rendas de acordo com o coeficiente de atualização à inflação, de 6,94%. A regra vale para as rendas comerciais e para as habitacionais, sendo que para estas últimas, as famílias com taxa de esforço acima de 35% terão um apoio igual a 4,94% da nova renda.

