Teste de “stress” faz cair crédito da casa concedido

O capital pedido nos novos contratos de crédito à habitação tem caído desde o início do ano. Com os preços das casas a manterem-se altos, os analistas dizem que as famílias estão a conseguir quantias menores.

Teste de “stress” faz cair crédito da casa concedido









