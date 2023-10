Travão às rendas deverá depender do rendimento do inquilino

O travão às rendas que o Governo está a preparar para o próximo ano deverá depender do rendimento do inquilino, beneficiando apenas os que comprovadamente precisem de apoio do Estado para as pagar.





De acordo com o Correio da Manhã, o mecanismo que o Governo está a preparar para 2024 não prevê um teto como o que se aplicou este ano (2%), permitindo que as rendas aumentem até um máximo de 6,9%, em linha com a inflação que conta.





Diz o jornal que com a medida que está a ser preparada, para ser aprovada no final deste mês, o Governo pretende transmitir confiança aos proprietários.O primeiro-ministro tinha já revelado que não iria repetir a solução adotada este ano, que limitou a 2% todos os aumentos de renda, quando a inflação que conta ditaria um aumento de 5,43%.No início deste mês, António Costa defendeu, em entrevista à TVI e à CNN, que é importante "não quebrar a confiança" dos proprietários.Sem qualquer travão, o aumento de rendas seria, no próximo ano, o da inflação média sem habitação em agosto, que foi de 6,94%.