IHRU lança primeiro sorteio de 106 casas. Rendas começam nos 325 euros.

da Habitação e da Reabilitação Urbana (IRHU) lança esta sexta-feira o primeiro concurso do Programa Arrendar para Subarrendar que, garante o Ministério da Habitação, fará chegar mais de uma centena de habitações em 18 concelhos do país ao mercado de arrendamento. Rendas terão valor mínimo de 325 euros.O sorteio está marcado para as 17:00 desta sexta-feira e vai estar aberto até ao dia 31 de outubro. Serão atribuídas casas nos concelhos de Albufeira, Almada, Amadora, Lisboa, Loures, Marinha Grande, Odivelas, Oeiras, Sintra, Torres Vedras, Praia da Vitória, Gondomar, Maia, Penacova, Porto, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Famalicão e Matosinhos. As habitações vão ter uma renda mínima de 325 euros e um máximo de 875 euros, um valor que o Governo, em comunicado, caracteriza como "bastante abaixo da mediana do mercado". A tipologia das casas disponíveis vão do T0 ao T5.

“Mais Habitação” traduz-se em ações concretas. O “Arrendar para subarrendar” arranca hoje às 17 horas com o concurso para as primeiras 106 habitações. São rendas a partir de 325 euros (T0) até 875 euros (T5).#MaisHabitação #Habitação #Arrendamento https://t.co/UiIddabDIp — António Costa (@antoniocostapm) October 6, 2023

"O "Arrendar para subarrendar" arranca hoje às 17 horas com o concurso para as primeiras 106 habitações. São rendas a partir de 325 euros (T0) até 875 euros (T5)", escreveu o primeiro-ministro.

O Instituto875 euros, um valor que o Governo, em comunicado, caracteriza como "bastante abaixo da mediana do mercado". A tipologia das casas disponíveis vão do T0 ao T5.Os contratos de arrendamento vão destinar-se a habitação permanente de agregados habitacionais "cuja taxa de esforço máxima com a renda não signifique mais de 35%". O sorteio vai estar aberto até ao dia 31 de outubro deste ano.Na rede social X (antigo Twitter), António Costa divulgou a iniciativa como um exemplo uma "ação concreta" do pacote "Mais Habitação".