Fisco já tem modelo para avaliar barragens e pede urgência a peritos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor do terreno em que estão implantadas as barragens, por se tratar de domínio público, não será contabilizado para efeitos de cálculo do valor patrimonial tributário (VPT) destes prédios. Tratando-se de uma avaliação para efeitos fiscais, deverão ficar igualmente de fora os equipamentos. Tudo o resto é para ser avaliado, desde o corpo principal da barragem, a torre de tomada de água, os canais descarregadores

...