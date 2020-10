Adicional de imposto para carros poluentes mantém-se

Fundo Florestal Permanente,

Tal como tem acontecido nos últimos anos, o Governo pretende manter em 2021 o adicional de IUC (Imposto Único de Circulação), mais conhecido por selo do carro, e o adicional em sede de ISP para carros mais poluentes.O adicional mantém-se nos mesmos valores.De acordo com uma versão preliminar do Orçamento a que o Negócios teve acesso, "em 2021, mantém-se em vigor o adicional de IUC (...) aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e B".Também ao nível do ISP, se mantém o adicional às taxas, de 0,007 euros por cada litro no caso da gasolina e de 0,0035 euros por litro para o gasóleo rodoviário e para o gasóleo colorido e marcado.A receita arrecadada pelo adicional ao ISP é consignada aoaté ao limite máximo de 30 milhões de euros.