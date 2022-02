AT abre concurso para contratar 180 inspetores tributários e aduaneiros

Nas 180 vagas para inspetores tributários há 140 dirigidas a candidatos com licenciatura ou grau académico superior nas áreas de auditoria, contabilidade, economia, finanças e gestão e 40 para candidatos com licenciatura ou grau académico superior na área do direito.O procedimento concursal está aberto "pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público", segundo refere o aviso hoje publicado."Poderão candidatar-se ao presente procedimento concursal quaisquer trabalhadores, com e sem vínculo de emprego público previamente constituído, que reúnam os requisitos exigidos para a integração na carreira especial de Inspeção e Auditoria Tributária e Aduaneira", lê-se no diploma.Numa informação hoje publicada no Portal das Finanças, a AT adianta que, além destes 180 profissionais, será lançado, nas próximas semanas, o início do recrutamento de 20 especialistas em informática, com licenciatura ou grau académico superior nessa área, elevando para um total de 200 as novas contratações na AT.O anúncio do recrutamento de 200 novos profissionais para a AT tinha sido feito no início de dezembro pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que sinalizou então que este recrutamento dirigido a pessoas sem vínculo à Administração Pública "deve significar o retomar de um recrutamento regular" de quadros qualificados e especializados para a AT.A medida deverá também contribuir para um rejuvenescimento do quadro de pessoal da AT onde, de acordo com o mais recente Boletim Estatístico do Emprego Público, a idade média dos funcionários rondava os 53,8 anos no final de 2020, acima da média de 47,7 anos verificada no conjunto das administrações públicas.