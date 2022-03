ATgo: Fisco lança nova aplicação para contribuintes independentes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma nova aplicação para ajudar os trabalhadores independentes no cumprimento das obrigações fiscais. Chama-se Atgo e destina-se a contribuintes singulares que exercem uma atividade profissional por conta própria sem contabilidade organizada.

A ideia é que, através de um único ponto de acesso, no telemóvel, os contribuintes possam efetuar operações e consultar os seus dados de atividade profissional registados na AT, desde logo a emissão de recibos, faturas e faturas-recibo.

A App permite, por outro lado, a consulta de dados da atividade profissional na AT, nomeadamente o enquadramento em IVA e IRS; códigos CAE e CIRS e respetivas datas de início; ou a visualização das receitas e as despesas.

Estão igualmente disponíveis, por esta via, estatísticas e indicadores da atividade do contribuinte, como a relação entre rendimentos e despesas, os rendimentos por CAE / CIRS e as despesas por categoria ou, ainda o top 5 de Clientes. Estes dados podem, também, ser analisados do ponto de vista da evolução ao longo do ano e a app permite fazer a comparação com o período homólogo.

A ATgo está disponível para dispositivos IOS e Android.