Autarquias captam 303 milhões das receitas do IUC

O reforço para as finanças locais ocorreu depois de o valor arrecadado com o IUC ter alcançado os 772,6 milhões de euros, num crescimento de 3,9%, apenas ligeiramente inferior aos 4% de subida registados no ano anterior.

