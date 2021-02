Câmaras cortam na derrama às empresas

Este ano há 199 autarquias que vão aplicar a derrama às empresas localizadas nos seus limites geográficos. São menos nove do que as que o fizeram no ano passado e entre estas há 126 que optam pela taxa máxima deste imposto, de 1,5%, também menos do que as 133 que o fizeram em 2020. No total, 25 autarquias baixaram a derrama e há um número crescente a fixar isenções – mais de uma centena – ou a aplicar

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...