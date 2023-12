Carga fiscal em Portugal mais longe da média da OCDE

No ano passado o peso dos impostos nas economias do conjunto dos países da organização recuou, mas em Portugal voltou a subir. O país está na parte superior da tabela dos países desenvolvidos, ficando em 15.º na lista dos países membros com valores mais elevados.

