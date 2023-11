Contribuintes juntam-se para “equilibrar relação com o Fisco”

Uma nova Associação Portuguesa dos Contribuintes quer fazer pontes com o Fisco e melhorar a relação do Estado com os contribuintes. A meta é conseguirem 3.000 associados até ao fim do ano que vem e serem “reconhecidos como parceiro social”.



Nova associação quer melhorar a relação dos contribuintes com o Fisco. Sérgio Lemos Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 08:45







Um grupo de especialistas em economia e fiscalidade, consultores, alguns ex-governantes, juntou-se para criar uma associação que quer trazer para o debate público as questões fiscais, nomeadamente a forma como contribuintes e o Estado - ou, mais exatamente, o Fisco - se podem relacionar. Chama-se Associação Portuguesa dos Contribuintes (APC) e quer ganhar peso no meio da fiscalidade, chegando aos 3.000 associados até ao final do próximo ano. Evasão fiscal Finanças públicas Fisco

