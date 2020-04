Devem as empresas ser obrigadas a fazer pagamentos por conta?

Os especialistas dizem que não faz sentido as empresas adiantarem imposto com base nos lucros de 2019 e os contabilistas pedem a sua suspensão, mas o Governo não abre a porta a flexibilizar mais do que já fez. Terá de ser reavaliado no desconfinamento, diz Centeno.