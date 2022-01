Dois terços das câmaras vão cobrar derrama às empresas em 2022

Das 308 câmaras do país, 201 vão este ano cobrar derrama às empresas localizadas nas suas zonas geográficas. São cerca de dois terços do total, ao contrário do que vinha a acontecer, não houve reduções significativas.

