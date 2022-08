Duplicam os contribuintes que pagam IRS e IRC a prestações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade Tributária registou no ano passado 178 mil planos de pagamentos de IRS e IRC a prestações, mais do dobro dos 84 mil registados em 2019.





A conclusão é do Jornal de Notícias, que relaciona a evolução com a quebra de rendimentos registada na pandemia, e baseia-se nos dados solicitados à Autoridade Tributária (AT), que pretende desta forma recuperar uma verba de quase 300 milhões de euros, em grande parte explicada pelo IRS.





Assim, em 2019, cerca de 80 mil cidadãos pediram o pagamento faseado de IRS, número que sobe para 102 mil em 2020 e 165 mil no ano passado.





Leia Também Contribuintes têm até hoje para pedir alargamento do número de prestações de dívidas de impostos

No caso do IRC, os 4,6 mil planos de pagamento a prestações subiram para 9,4 mil em 2020 e 12,9 mil no ano passado.





O jornal explica que a regularização faseada do IRS e IRC pode ser pedida por todos os cidadãos no portal das finanças, com regras que variam consoante o montante em causa.