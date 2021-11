Empresas da Zona Franca da Madeira vão ter de devolver mil milhões em benefícios ilegais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade Tributaria vai exigir a 300 empresas da Zona Franca da Madeira que reponham cerca de mil milhões de euros de benefícios fiscais ilegais, conta esta segunda-feira o Público.





Os benefícios foram concedidos desde 2007 contrariando as regras do mercado interno, explica o jornal.





De acordo com as regras, as sociedades só poderiam ter uma taxa de IRC reduzida (de 3% a 5%) se criassem e mantivessem postos de trabalho.





Porém, a Comissão Europeia entendeu que o compromisso de manutenção de emprego não foi cumprido, tendo declarado os auxílios ilegais.



Em causa estão as empresas criadas entre 2007 e 2014, que beneficiaram de um IRC mais baixo até 2020.