Evasão fiscal em Portugal supera os mil milhões de dólares anuais

Tax Justice Network em colaboração com a Public Services International e a Global Alliance for Tax Justice.O valor exato é de 1.046 milhões de dólares, o que representa, ao câmbio atual, 883 milhões de euros de receitas desviadas dos cofres do Estado.

Portugal, ainda assim, apresenta um peso da evasão nas receitas fiscais inferior à média mundial, com 1,9% das receitas perdidas contra um valor global de 2,6%. Em termos da média europeia, a diferença ainda é maior, uma vez que esta situa-se em 3,4%.O documento indica que dos 883 milhões de euros de fuga ao fisco, 417 milhões de euros respeitam a empresas, nomeadamente multinacionais, enquanto os particulares causam um rombo de 466 milhões nos cofres do Estado.Quanto aos países que são mais usados pelas empresas em Portugal para fugirem aos impostos, a Holanda surge à cabeça, sendo responsável por 27% da evasão fiscal das multinacionais, o que equivale a cerca de 112,6 milhões de euros. Seguem-se a Espanha (23%), Angola (8%) e Luxemburgo (6%).O relatório aponta que em todo o mundo a evasão fiscal desvia dos diferentes países 427 mil milhões de dólares (360,4 mil milhões de euros).Ao contrário do que sucede em Portugal, onde a evasão fiscal dos particulares tem maior peso do que a realizada pelas empresas, a nível mundial a estimativa do documento é de que 245 mil milhões de dólares (206,8 mil milhões de euros) perdidos respeitam às multinacionais, enquanto os particulares representam 182 mil milhões de dólares (153,6 mil milhões de euros) de receita fiscal perdida.As multinacionais, segundo o estudo, transferiram lucros no montante de 1,38 biliões de dólares (1,16 biliões de euros) para paraísos fiscais ou países com taxas de imposto inferiores. Já os privados que fogem ao fisco fazem-no através de offshores, onde têm depositados mais de 10 biliões de dólares (8,4 biliões de euros) em ativos financeiros.Apesar de os países mais ricos perderem um valor mais elevado com a evasão fiscal, o impacto da fuga ao fisco tem consequências mais graves nos países de mais baixos rendimentos.O conjunto dos países mais ricos perdem mais de 382 mil milhões de dólares (322,4 mil milhões de euros) em receitas por ano devido à evasão fiscal. Já os países de menores rendimento apenas perdem 45 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros).Contudo, nos países mais pobres, a perda de receita fiscal devido à evasão equivale a quase 52% dos orçamentos para a saúde do conjunto dos países. Nos países mais ricos, o valor perdido apenas representa 8% dos orçamentos destinados à saúde.