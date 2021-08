Fiscalistas e engenheiros vão estudar benefícios fiscais para o hidrogénio

Com os olhos postos no Orçamento do Estado para 2022, o H2Tax vai reunir vários especialistas e olhar para a questão da fiscalidade do hidrogénio verde e para os potenciais mecanismos fiscais que incentivem uma maior substituição de gás natural por hidrogénio verde, como prevê a Estratégia Nacional.

