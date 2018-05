Fisco já terá acesso a saldos bancários de 2018

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 38 minutos Uma nova PIDE? Para quê nos tempos que correm? Porque não acabar com o dinheiro em numerário e obrigar a fazer 100% de transacções e pagamento electrónicos? Isso lixava os negócios obscuros não era? A começar no próprio STI e a acabar no submundo do crime organizado. Só Bruxelas nos poderá salvar.

comentários mais recentes

João Há 7 minutos Tudo preparado para o lançamento do imposto sobre fortunas (como acontece em alguns países da europa) e condicionar a atribuição de reformas om a condição de recursos: se tem riqueza não necessita de reforma tão elevada e de outros apoios sociais. Aberta a caixa de pandora, o Fisco esfrega as mãos

João Há 29 minutos Objectivo: lançar impostos sobre o dinheiro que cada português tem no banco. BE, PCP e PS só sabem viver às custas do dinheiro dos outros. E agora já nem disfarçam: querem ir directo às contas bancárias.

Maria Há 31 minutos Mais um argumento da treta. Querem saber quanto cada um tem no banco para lá irem roubar uma parte (ou todo). E com as comissões que os bancos em Portugal estão a cobrar, é ir já abrir conta em outro país.

Zé Manel Há 33 minutos Governo de corruptos quer agora saber o que os portugueses têm no banco. Vem aí mais um imposto sobre o dinheiro nas contas dos banco? Querem calcular quanto têm de roubar aos portugueses mais uma vez? como a União Europeia permite livre circulação de capitais, amanhã vou abrir contas em outro país.