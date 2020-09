Fisco vai anular multas a recibos verdes que têm mesmo direito a apoios

A Autoridade Tributária vai anular as multas passadas aos trabalhadores independentes que estavam à espera de apoios e que receberam antes uma multa de 75 euros, desde que as pessoas em causa tenham efetivamente direito à nova prestação social.



A garantia é deixada em resposta ao Negócios por fonte oficial do Ministério das Finanças.





A questão foi denunciada esta manhã pelos Precários Inflexíveis, que explicam que o atraso na operacionalização da nova prestação de 438,81 euros acabou por levar os trabalhadores independentes a abrir atividade com retroativos a julho, uma vez que o apoio é devido nessa altura.



Tal como explicou ao Negócios o dirigente da associação Daniel Carapau, o fisco considerou que houve um atraso na comunicação à AT na abertura de atividade, sem ter em conta o contexto do atraso na Segurança Social.



Em resposta ao Negócios, o ministério das Finanças promete agora anular as multas (ou devolver o dinheiro) a quem tenha efetivamente direito ao apoio.





"Considerando que a atuação do Estado deve ser uniforme, o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais considera verificadas as condições para que seja determinado à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a anulação dos respetivos processos contraordenacionais e respetivas coimas", explica agora fonte oficial do Ministério das Finanças.





"Para o efeito, o Governo assegurou que a Segurança Social transmitirá à AT o universo das pessoas abrangidas pela prestação, sendo a reparação da situação feita, a este universo, de forma automática (anulação dos processos instaurados e eventual devolução de coimas entretanto pagas)", responde a mesma fonte.Quer isto dizer que a Autoridade Tributária só anulará as multas às pessoas que a Segurança Social identifique como legítimas beneficiárias do apoio - e não a todas as que concorreram o que significa que a correção vai demorar tanto mais tempo quanto mais demorada for a comunicação entre estas duas entidades.Notícia atualizada às 17:51 com mais informação