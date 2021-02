Fisco vai ceder dados para validar o Apoiar Rendas

Os pedidos de apoio para o pagamento de rendas comerciais vão ser verificados com recurso aos dados do Fisco, que vai ceder a informação da sua base de dados do e-fatura e do arrendamento, de acordo com uma proposta de lei do Governo.

