Fisco vai ter assistente virtual no Facebook para responder às duvidas de IRS

A partir de 5 de abril os contribuintes com dúvidas no preenchimento da declaração de IRS podem recorrer a um assistente virtual que o Fisco vai disponibilizar através do Facebook Messenger, anunciou esta quarta-feira o Ministério das Finanças. Haverá também apoio em algumas juntas de freguesia e serviços de Finanças, bem como nos Espaços Cidadão.

Na véspera do início da campanha das entregas de IRS referente aos rendimentos de 2020, a segunda em tempo de pandemia, o Fisco veio informar que além do serviço e-balcão e do centro de atendimento telefónico entre as 9h e as 19h, os contribuintes com dificuldades no preenchimento da declaração através da internet haverá, ainda assim, ajuda presencial.

Esta será disponibilizada em Serviços de Finanças, bem como, em algumas Juntas de Freguesia e em centenas de Espaços Cidadão distribuídos por todo o país, informa o Ministério, sendo que a lista dos locais em que é disponibilizado o atendimento digital assistido será disponibilizada no Portal das Finanças.

Lembrando que o país está agora a começar a desconfinar, mas ainda com o dever geral de recolhimento domiciliário, e que as Lojas de Cidadão se mantêm encerradas, o ministério explica que "havendo um prazo de três meses para a entrega da declaração de IRS as vagas de atendimento presencial serão gradualmente disponibilizadas em função da evolução da situação sanitária".