Governo com margem limitada para baixar ISP

Com a escalada do preço dos combustíveis, o Governo vai anunciar esta sexta-feira o valor da descida do ISP para atenuar o aumento, só que a lei define patamares mínimos que limitam o apoio. Portugal quer autorização de Bruxelas para descida temporária do IVA.

Governo com margem limitada para baixar ISP









