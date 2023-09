Governo devolve parte do IVA para atenuar preço dos combustíveis

O Governo vai recuperar medidas de redução dos impostos sobre os combustíveis, devolvendo parte do IVA adicional que arrecada através do ISP.





Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Ministério das Finanças afirma que face à evolução dos preços, "o Governo determina a devolução da receita adicional do IVA, por via do ISP, tendo por referência os valores anteriores ao conflito na Ucrânia, traduzindo-se na redução adicional de 2 cêntimos por litro no gasóleo e 1 cêntimo por litro na gasolina".





O desconto no ISP "ascende assim a 15,1 cêntimos por litro no gasóleo e a 16,3 cêntimos por litro nagasolina".O Ministério das Finanças diz ainda que mantém inalterada a suspensão parceial da atualização da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2", a taxa de carbono, concluindo que tendo em conta as medidas em vigor "a redução dos impostos aplicáveis ascende a um total de 25,1 cêntimos por litro de gasóleo e 26,1 cêntimos por litro de gasolina".O Governo diz que "continuará a avaliar regularmente a evolução do mercado de combustíveis, no quadrode medidas de mitigação de choque geopolítico, dos objetivos ambientais da tributação sobre oscombustíveis, dos níveis de consumo praticados e de convergência do peso dos impostos sobreos combustíveis com a média da Zona Euro".Notícia em atualização