Imposto global de 15% aceite por 136 países. Portugal é um deles

Quénia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka.Entre os 136 países que aderiram destacam-se os 20 países mais industrializados do mundo (que compõe o G20) e os países da União Europeia, apesar das reticências inicialmente levantadas pela Irlanda, Hungria e Estónia A nova taxa mínima de IRC deverá ser aplicada a empresas com receita acima dos 750 milhões de euros e estima-se que gere "cerca de 150 mil milhões de dólares em receitas fiscais globais adicionais", por ano. Já as empresas com lucros de 125 mil milhões de dólares "devem ser realocados nas jurisdições de mercado a cada ano"."Esta é uma grande vitória para um multilateralismo eficaz e equilibrado. É um acordo de longo alcance que garante que o sistema tributário internacional seja adequado em uma economia mundial digitalizada e globalizada", afirma o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann.O secretário-geral da OCDE diz que agora é preciso "trabalhar com rapidez e diligência para garantir a implementação efetiva desta grande reforma". Depois deste acordo, os países entrarão numa fase de ajustes e negociações, que culminará, espera-se, com a entrada em vigor do imposto em 2023.Em reação à aprovação do acordo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu que este é "um momento histórico" e "um passo importante para que o sistema tributário internacional seja mais justo". "Trabalharemos de perto com os Estados-membros para assegurar que a UE avança com a proposta de forma coesa", acrescentou.