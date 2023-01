A entrega da declaração de IRS avança, como habitualmente, a 1 de abril, mas até lá há um conjunto de procedimentos que é preciso cumprir para garantir que a fatura final do imposto corresponde exatamente àquilo que deve ser e que os reembolsos a que haja lugar viram na altura certa. Reveja os vários passos e as datas que tem de registar no calendário.

Impostos: Família, faturas, conta bancária. Os prazos do Fisco para o IRS deste ano









