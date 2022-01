Impostos: Principais propostas fiscais do PS e do PSD

Além da descida do IRC em quatro pontos, o PSD propõe um corte temporário do IVA da restauração, baixar o limiar inferior da taxa de IMI e reduzir o IRS para as famílias. Também o PS propõe mexidas no IRS, através do desdobramento dos escalões e de mais deduções para famílias.

Impostos: Principais propostas fiscais do PS e do PSD









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Impostos: Principais propostas fiscais do PS e do PSD O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar