Vitor Mota/CM

Mais de 224 mil declarações de IRS foram submetidas no Portal das Finanças durante o primeiro dia da campanha de entrega desta imposto.Segundo números do Ministério das Finanças ao Negócios, até às 17:00 desta segunda-feira, 1 de abril, (primeiro dia da campanha de entrega de IRS deste ano) foram submetidas 224.039 declarações de IRS. Já nas primeiras 24 horas da campanha de IRS do ano passado, foram submetidas 245.637declarações.Este ano, mais de metade (55%) das declarações submetidas foram entregues através de IRS Automático: foram 123.561 as declarações automáticas entregues, o que compara com 82.586 submetidas automaticamente na campanha do ano passado. Assim, e ainda sem ter os dados completos do dia, há um aumento de 49,6% desta funcionalidade face a 2017.O acesso ao portal das Finanças registou algumas falhas durante a manhã , mas o acesso estava regularizado ao final da tarde, disse a tutela."Apesar de algumas perturbações que se verificaram no Portal das Finanças ao longo do dia, o acesso está neste momento regularizado", garante fonte do Ministério das Finanças.A entrega da declaração do IRS dos rendimentos de 2018 começou ontem e termina 30 de junho. O Governo garante reembolsar os contribuintes (que optem pelo IRS automático) em 11 dias . Este ano, o IRS automático abrange os Planos de Poupança Reforma, alargando-se este automatismo a mais de 3,2 milhões de contribuintes que representam 63% do total de contribuinte que entregam a declaração anual de IRS.