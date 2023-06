Governo estuda novo escalão para aliviar pressão no IRS

O Governo está a estudar a possibilidade de criar um novo escalão no IRS, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024. A possível criação deste novo escalão está a ser acompanhada com simulações para a redução das taxas de IRS, com vista a cumprir o objetivo já assumido pelo ministro das Finanças de reduzir o imposto sobre o trabalho nos próximos anos. Segundo fonte governamental, "o que conta é o resultado final", garantindo que "é seguro que o IRS vai baixar."





A criação do novo escalão de IRS, caso seja esta a opção final do Governo, insere-se no objetivo de reduzir a carga fiscal sobre a classe média. Nos atuais nove escalões de IRS, constata-se que o maior intervalo de rendimentos ocorre nos 6.º, 7.º e 8.º escalões. Por isso, a possível criação de um novo escalão terá em vista fazer ajustamentos nesses intervalos de rendimentos. Para já, segundo fonte governamental, não está tomada ainda nenhuma decisão sobre a solução que será adotada para a redução do IRS.